توقّف التجارة عند المعابر الحدودية بين باكستان وأفغانستان

توقّفت التجارة، عند المعابر الحدودية، بين باكستان وأفغانستان، بعدما فرضت إسلام اباد قواعد هجرة أكثر تشددًا على سائقي المركبات التجارية وطواقمها، على ما أفادت مصادر رسمية.



وباشرت باكستان عملية واسعة تستهدف الأفغان الذين يعيشون، في البلاد، بصورة غير قانونية إضافة إلى حملة لمكافحة التهريب، عبر الحدود.



وأفاد مسؤولون باكستانيون على الحدود بأنّ أكثر من 345 ألف أفغانيّ، من بينهم كثر ولدوا، في مخيمات لاجئين، في باكستان، عادوا إلى بلادهم أو رُحّلوا، بعد المهلة النهائية التي حددتها لهم إسلام اباد للمغادرة بحلول الأول من تشرين الثاني.