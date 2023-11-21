وفاة اثنين من الأطفال الخدج قبل اجلائهما من غزة

توفّي طفلان كان يفترض أن يكونا ضمن الأطفال الخدج، الذين أُجلوا من مجمع الشفاء الطبيّ، في غزة، وفق ما أكدت منظمة الصحة العالمية.



وكان من المقرر إجلاء 33 طفلًا خديجًا، الأحد، من مجمع الشفاء الطبيّ، أكبر مستشفى، في قطاع غزة.



ووصل إلى مصر 28 طفلًا خديجًا، الاثنين، عبر معبر رفح الحدوديّ.