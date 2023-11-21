ضوء أخضر لمواصلة تقديم المساعدة التنموية للفلسطينيين

منح الإتحاد الأوروبيّ الضوء الأخضر لمواصلة المساعدة التنموية للفلسطينيين، بعدما خلص تدقيق إلى عدم وصول أي أموال إلى حركة "حماس"، لكنه قال أن ضوابط أكثر صرامة ستفرض، في المستقبل.



وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس: "لم يجد التدقيق أي مؤشرات على أن أموال الاتحاد الأوروبي أفادت بشكل مباشر أو غير مباشر منظمة "حماس"."