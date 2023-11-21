الزعيم السياسي لصرب البوسنة: مصير البوسنة سيتحدّد بانفصال سلمي

اعتبر الزعيم السياسي لصرب البوسنة ميلوراد دوديك، أنّ مصير البوسنة سيتحدّد بانفصال سلميّ وذلك، في الذكرى الثامنة والعشرين لإبرام اتفاقية دايتون للسلام.



وقال دوديك، خلال مؤتمر صحافيّ: "الخاتمة بالنسبة للبوسنة ستكون للأسف الإنفصال السلميّ."



وأضاف: "أُطلقت العملية وغادر القطار المحطة ولا يمكنه العودة إلى الوراء، العملية نهائية. ستحدث بسلام من دون أي نزاعات. لا تخطط جمهورية صربسكا لأي انفصال بعنف."