0min

هل من معطيات جديدة عن مسار المفاوضات مع حماس؟

هل من هدنة لخمسة أيّام تتضمن وقفًا شاملًا، لإطلاق النار، في قطاع غزة والأعمال القتالية؟





اجتمع مجلس الحرب الإسرائيليّ وبعده المجلس الوزاريّ المصغّر، على أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية.



وقالت مصادر من حركتي "حماس" والجهاد الإسلاميّ لوكالة "فرانس برس" إنّ الإتفاق المبدئيّ سيشمل تبادل الرهائن والأسرى الفلسطينيين.