مجموعة بريكس تدعو إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة" في غزة

دعت مجموعة بريكس، في البيان الختامي للقمة الافتراضية الطارئة التي استضافتها جوهانسبرغ، إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية" في غزة.



وأكدت المجموعة "دعمها للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية".