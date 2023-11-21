بايدن: "نحن قريبون جدا" من اتفاق حول الرهائن في قطاع غزة

شدّد بايد على قرب الوصول غلى اتفاق في شأن الرهائن

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن من البيت الأبيض، أن اتفاقا في شأن الافراج عن رهائن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة بات وشيكا جدا.



وقال بايدن "نحن قريبون جدا، قريبون جدا" من اتفاق، و"سنتمكن من إعادة بعض من هؤلاء الرهائن الى عائلاتهم قريبا جدا".