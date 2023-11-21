ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة الى أكثر من 14 ألف شهيد

أعلنت حكومة حماس الثلاثاء، أن 14 ألفا و128 فلسطينيا استشهدوا في القصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول.



وبين الشهداء الذين تم إحصاؤهم الى الآن، 5840 طفلا و3920 امرأة، وفق المصدر نفسه.



كذلك، أسفر القصف عن اصابة 33 الف شخص آخرين.