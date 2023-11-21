كوريا الشمالية تعلن نجاح عملية إطلاق القمر الاصطناعي

أعلنت كوريا الشمالية نجاح عملية إطلاق قمر اصطناعي للتجسس في المدار، وفق ما نقل الاعلام الرسمي في وقت مبكر الأربعاء بحسب التوقيت المحلي.



وقالت وكالة الانباء الكورية الشمالية إن صاروخا يحمل القمر الاصطناعي انطلق ليلة الثلاثاء من مقاطعة شمال فيونغان، وحلق على طول مساره المحدد و"وضع بدقة قمر الاستطلاع الاصطناعي "ماليجيونغ-1" في مداره".