البيت الأبيض ندّد بإطلاق كوريا الشمالية قمرًا إصطناعيًا للتجسس

ندّد البيت الأبيض بشدة، بإطلاق كوريا الشمالية قمرًا إصطناعيًا للتجسس، معتبرًا أنّه "انتهاك صارخ" لعقوبات الأمم المتحدة.



وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القوميّ، في البيت الأبيض، ادريان واتسون إنّ هذا الإطلاق يؤجج التوترات واخطار زعزعة استقرار الوضع الأمنيّ، في المنطقة وخارجها.



وأضافت: "باب الدبلوماسية ليس مغلقًا ولكن على بيونغ يانغ أن تكف فورًا عن أفعالها الإستفزازية."