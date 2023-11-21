البيت الأبيض: مجموعة فاغنر تستعد لتزويد حزب الله أو إيران بنظام دفاع جوي

كشف البيت الأبيض أن مجموعة فاغنر المسلحة الروسية تستعد لتعزيز الدفاعات الجوية لحزب الله أو النظام في طهران، في إطار "تعاون دفاعي غير مسبوق" بين خصمي الولايات المتحدة.



وأفاد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي الصحافيين بأن "معلوماتنا... تشير إلى أن فاغنر، بتوجيه من الحكومة الروسية، كانت تستعد لتوفير قدرة دفاع جوي إما لحزب الله وإما لإيران".