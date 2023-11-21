ولي العهد السعودي: ما تشهد غزة من جرائم وحشية يتطلب القيام بجهد جماعي لوقف هذه الكارثة الإنسانية

شارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة إفتراضية استثنائية لمجموعة البريكس خصصت لبحث الأوضاع قي غزة، مؤكدا قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة التي شددت على وقف النار ورفض تهجير الفلسطينيين.



وقال ولي العهد السعودي: "ما تشهد غزة من جرائم وحشية في حق المدنيين الأبرياء وتدمير المنشآت والبنى التحتية بما فيها المنشآت الصحية ودور العبادة، يتطلب القيام بجهد جماعي لوقف هذه الكارثة الإنسانية التي تستمر بالتفاقم يوما بعد يوم ووضع حلول حاسمة لها".