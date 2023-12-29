الصين تعيّن وزيرًا جديدًا للدفاع

عيّنت الصين دونغ جون وزيرًا جديدًا للدفاع، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، نقلاً عن قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطنيّ لنواب الشعب (البرلمان).



وكان المنصب فارغًا، منذ إقالة سلفه لي شانغ فو في تشرين الأول والذي كان آخر ظهور علنيّ له في نهاية آب.



ولم يتم تقديم أيّ سبب للإطاحة به بعد سبعة أشهر فقط من تولّيه منصبه.



وتمّت ترقية دونغ جون، المولود في العام 1961، إلى قائد البحرية في آب 2021.