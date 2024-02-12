شكري: اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل سارية على مدار الـ 40 عاما الماضية وستستمر

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن "هناك اتفاقية سلام بين بلاده وإسرائيل وهي سارية على مدار الـ 40 عاما الماضية، وسوف تستمر".



وشدد شكري على أن مصر ستواصل مساعيها مع إسرائيل وحماس من أجل الوصول إلى اتفاق يقود إلى إطلاق الأسرى والمحتجزين، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات إلى القطاع.



وجدد التأكيد على "موقف القاهرة الرافض لأي تهجير قسري لسكان قطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية من خلال العمليات العسكرية المزعومة في مدينة رفح جنوب غزة".