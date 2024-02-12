موفد البابا الخاص الى أوكرانيا سيلتقي ماكرون في الاليزيه

أعلنت جماعة سانت إيجيديو أنّ مبعوث البابا فرنسيس للسلام في أوكرانيا الكاردينال الإيطاليّ ماتيو زوبي، سيلتقي الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون في الإليزيه "في الأسابيع المقبلة" في إطار جولته الدبلوماسية.

وأكدت الرئاسة الفرنسية لوكالة فرانس برس أنه دُعي بدون تحديد موعد بعد.

وستكون هذه المحطة الأوروبية الأولى في الجولة الدبلوماسية للكاردينال الإيطاليّ، بعد زيارة لكل من كييف وموسكو في حزيران 2023، وواشنطن في تموز، وبكين في ايلول.

وسيتم التطرق خصوصًا الى ملف مصير الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم قسراً إلى روسيا، وهي إحدى أولويات مهمة زوبي التي يلتزم بها الكرسي الرسولي.