قتلى بقنبلة على مخيم للنازحين في الكونغو الديمقراطية

قُتل ثلاثة اشخاص على الأقل في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إثر سقوط قنبلة على مخيم للنازحين العالقين في المعارك المستمرة بين القوات الحكومية ومتمردي حركة "ام 23"، حسب ما أفادت مصادر محلية.

وتواصلت المعارك العنيفة طوال اليوم في منطقة ساكي، التي تبعد حوالى عشرين كلم غرب مدينة غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو.

وقال مصدر لوكالة فرانس براس: "سقطت قنبلة على مخيم النازحين في زاينا، عند المخرج الشماليّ لساكي.”

وحمّل المتمردين مسؤولية ما حصل.

وأوضح سقوط خمسة قتلى وأكثر من 15 جريحًا.

لكن مصدرا طبيًا أكد سقوط ثلاثة قتلى واصابة 15 آخرين.

وكتب المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا على منصة اكس أنّ قنبلة "القاها الجيش الروانديّ مساء على ساكي أسفرت عن إصابة ثمانية اشخاص بجروح بالغة".

ويشهد إقليم شمال كيفو منذ نهاية 2021 نزاعا بين متمردي "ام 23"، تدعمهم وحدات من الجيش الرواندي، والجيش الكونغولي.

وازدادت وتيرة المعارك في الأيام الأخيرة، وخصوصا حول منطقة ساكي.