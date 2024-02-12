البيت الأبيض: ليس لدينا معلومات محددة عن أماكن احتجاز الرهائن لدى حماس

كشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات محددة حول أماكن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.



وشدد كيربي على أن واشنطن ربما سيتعين عليها القبول باحتمال وفاة بعض المحتجزين.