ترامب يمثل أمام محكمة فدرالية في قضية وثائق سرية

يمثل الرئيس الأميركيّ السابق دونالد ترامب، أمام محكمة فدرالية، في فلوريدا، في جلسة مغلقة تندرج في إطار قضية احتفاظه بوثائق سرية.

ويتباحث المحامون في هُويات الأشخاص، الذين سيتاح لهم الاطّلاع على الأدلة الحساسة.

وكان ترامب البالغ 77 عاما قد دفع في حزيران ببراءته من تهم الاحتفاظ بصورة غير قانونية بوثائق على صلة بالدفاع الوطنيّ والتآمر لعرقلة العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة.

واستدعت القاضية أيلين كانون محامي الطرفين لحضور الإجراءات الإثنين.

ووصل الرئيس السابق وفريقه إلى محكمة فورت بيرس التي تقع على بعد نحو مئتي كلم إلى الشمال من ميامي حيث تجمّع مناصرون للترحيب بهم.