بايدن: الولايات المتحدة تعمل على اتفاق في شأن الرهائن بين إسرائيل وحماس

أعلن الرئيس الأميركيّ جو بايدن أنّ الولايات المتحدة تعمل على اتفاق في شأن الرهائن بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأكّدت أنّه قد يؤدي إلى فترة من الهدوء، في غزة، تستمر ستة أسابيع على الأقل.

وقال بايدن للصحافيين، بعد محادثات مع العاهل الأردنيّ الملك عبد الله: "نعمل بجد من أجل السلام والأمن والكرامة لكل من الشعبين الفلسطينيّ والإسرائيليّ.”

وأضاف: “أعمل على ذلك ليل نهار.”