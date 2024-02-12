بايدن: الولايات المتحدة تعمل على اتفاق في شأن الرهائن بين إسرائيل وحماس

أعلن الرئيس الأميركيّ جو بايدن أنّ الولايات المتحدة تعمل على اتفاق في شأن الرهائن بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأكّدت أنّه قد يؤدي إلى فترة من الهدوء، في غزة، تستمر ستة أسابيع على الأقل.
وقال بايدن للصحافيين، بعد محادثات مع العاهل الأردنيّ الملك عبد الله: "نعمل بجد من أجل السلام والأمن والكرامة لكل من الشعبين الفلسطينيّ والإسرائيليّ.”
وأضاف: “أعمل على ذلك ليل نهار.”
ودعا العاهل الأردنيّ الملك عبدالله الثاني، من جهته، إلى وقف إطلاق نار فوري بين إسرائيل وحركة “حماس”، وذلك في تصريح أدلى به في البيت الابيض إلى جانب الرئيس الأميركيّ جو بايدن.
وقال الملك عبد الله الثاني: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار مستدام وفوري”.
وأضاف: “أيّ هجوم برّي إسرائيلي على مدينة رفح المكتظة والواقعة في جنوب قطاع غزة "ستنتج عنه بالتأكيد كارثة إنسانية جديدة".