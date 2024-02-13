البيت الأبيض: بايدن والملك عبد الله بحثا أهمية الاستقرار في الضفة الغربية والشرق الأوسط

ذكر البيت الأبيض في بيان، نقلته وكالة "رويترز" أن "الرئيس الأميركي جو بايدن والملك الأردني عبد الله ناقشا أمس أهمية الاستقرار في الضفة الغربية والشرق الأوسط على نطاق أوسع".

وقال "بايدن أكد أيضا خلال اللقاء أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف".