رئيس مجلس النواب الأميركيّ يرفض مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركيّ مايك جونسون أنّ المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري لن يدرس مشروع قانون يعمل عليه حالياً مجلس الشيوخ، لتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا وإسرائيل بقيمة 95 مليار دولار.

وأوضح جونسون، في بيان، أنّ سبب رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية هو عدم تلبيته مطالب الجمهوريين في ما يتعلّق بتشديد الإجراءات على الحدود بين بلاده والمكسيك، لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

وقال المسؤول الجمهوري في بيان إنّ اقتراح قانون مجلس الشيوخ عن المساعدات الخارجية يظلّ صامتًا في شأن المشكلة الأكثر إلحاحًا التي تواجه بالبلاد، في إشارة إلى أزمة الهجرة.

وأضاف: “في غياب أيّ تعديل من جانب مجلس الشيوخ لهذا النصّ سيواصل مجلس النواب العمل وفقًا لإرادته على هذه القضايا المهمّة.”

وتبلغ قيمة هذه الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية 95 مليار دولار سيذهب القسم الأكبر منها إلى أوكرانيا.

وهذ الحزمة هي محلّ نقاش في الكونغرس منذ أشهر وموضع خلاف بين إدارة الرئيس جو بايدن الديموقراطية وخصومها الجمهوريين.