قتلى وجرحى بإطلاق نار في محطة للمترو في نيويورك

قُتل شخص وأصيب خمسة آخرون بجروح برصاص مسلّح أطلق النار، في محطة لمترو الأنفاق، في نيويورك، خلال شجار ، حسب ما أعلنت شرطة المدينة الأميركية.

وأوضح مسؤولون في الشرطة، خلال مؤتمر صحافيّ عقدوه، في المحطة أنّ القتيل رجل يبلغ من العمر 34 عامًا والجرحى الخمسة هم امرأتان وثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 14 و71 عامًا.

ووقع إطلاق النار في محطة ماونت إيدن أفينيو، في حي برونكس حيث يمرّ القطار على جسر معلّق.

وقال المفوّض في الشرطة مايكل كيمبر خلال المؤتمر الصحافيّ الذي عُقد أسفل الجسر إنّ ما جرى ليس إطلاق نار على الركّاب بشكل عشوائيّ بل شجار بين مجموعتين من الشبّان تخلّله إطلاق أحدهم النار.

وأضاف: “مجموعتان من الشبّان كانتا على متن القطار حين اندلع شجار بينهم فأخرج أحدهم مسدّسه وأطلق النار في اللحظة التي كان فيها القطار يصل إلى المحطة ويفتح أبواب عرباته ويصعد إليه ركاب وينزل آخرون.”