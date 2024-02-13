أرمينيا تعلن ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار عند الحدود مع أذربيجان إلى أربعة جنود

أعلنت أرمينيا الثلاثاء مقتل أربعة من جنودها بنيران القوات الأذربيجانية في منطقة سيونيك، في تصاعد جديد للتوتر عند الحدود بين البلدين الخصمين.



وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان "قتل أربعة أشخاص وأصيب شخص بجروح نتيجة نيران أطلقت على مواقع أرمينية من قبل قوات أذربيجانية".