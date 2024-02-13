الكرملين: روسيا مستعدة لدعم أي تحرك يؤدي إلى إطلاق الرهائن الإسرائيليين ووقف إطلاق النار

اعلن الكرملين اليوم الثلاثاء ان روسيا مستعدة لدعم أي تحرك يؤدي إلى إطلاق الرهائن الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "نحن على استعداد لدعم أي إجراء يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار. لكننا نعتقد أن الإجراءات يجب أن تكون بناءة وتهدف إلى حل شامل للأزمة في إطار القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المعتمدة في السابق".

