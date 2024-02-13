ألمانيا تدعو إسرائيل الى توفير "ممرات آمنة" للمدنيين في رفح

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل الى توفير "ممرات آمنة" للمدنيين في رفح الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة.



وقالت بيربوك خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي في برلين قبل توجهها الأربعاء إلى إسرائيل: "لجأ مئات آلاف الأشخاص إلى رفح بأمر من إسرائيل، ويجب أن يستمر هؤلاء بالتمتع بالحماية" فيها.