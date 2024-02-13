اجتماع مديري "سي آي أيه" والموساد ورئيس وزراء قطر بمسؤولين مصريين لبحث هدنة في غزة

التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع مسؤولين مصريين في القاهرة الثلاثاء "لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة"، وفق الإعلام المصري.



وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المرتبطة بالاستخبارات المصرية بانعقاد الاجتماع في ظل تزايد الضغوط الدولية للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.