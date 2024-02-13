"الجزيرة" تعلن إصابة إثنين من صحافييها بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي على مدينة رفح

أعلنت قناة "الجزيرة" القطرية إصابة إثنين من صحافييها بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وقالت القناة نقلا عن طبيب الطوارئ المسؤول ان حياة المراسل إسماعيل أبو عمر معرضة للخطر بعد بتر ساقه اليمنى فيما أصيب المصور أحمد مطر بجروح عدة ويعاني من نزيف حاد.