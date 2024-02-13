الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: لن نتعاون مع أي إجلاء قسري من رفح

أخبار دولية
2024-02-13 | 07:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: لن نتعاون مع أي إجلاء قسري من رفح
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: لن نتعاون مع أي إجلاء قسري من رفح

أكد متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لرويترز اليوم، أن إسرائيل لم تتواصل مع المكتب بشأن خطة لإخلاء منطقة رفح في قطاع غزة سواء بشكل منفرد أو مشترك، معلنا أن المكتب لن يشترك في أي إجلاء قسري حتى إذا تواصلت معه إسرائيل بهذا الشأن.

وقال ينس لايرك المتحدث باسم المكتب ردا على أسئلة لرويترز حول خطط رفح: "لم يتواصل المسؤولون الإسرائيليون معنا بشكل رسمي مطلقا".

وأضاف: "بعيدا عن هذا، الأمم المتحدة لا تشارك في إجلاء قسري أو غير طوعي. ليست هناك خطة في الوقت الراهن لتسهيل إجلاء المدنيين".

أخبار دولية

الأمم المتحدة

ينس لايرك

إجلاء

رفح

غزة

LBCI التالي
إيطاليا تعتبر رد إسرائيل على حماس "غير متناسب"
"الجزيرة" تعلن إصابة إثنين من صحافييها بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي على مدينة رفح
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:28

مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة: العملية العسكرية في رفح في غزة "قد تؤدي إلى مذبحة" وقد تجعل عملية الإغاثة تكاد تنتهي

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-12

الأمم المتحدة: احتمال شن هجوم على رفح في جنوب قطاع غزة مرعب

LBCI
أخبار دولية
2024-02-12

إسرائيل تدعو هيئات الأمم المتحدة للمساعدة في إجلاء المدنيين في غزة

LBCI
أخبار دولية
2024-02-02

الأمم المتحدة: مدينة رفح في غزة أشبه ب"طنجرة ضغط من اليأس"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:55

بلينكن يتحادث هاتفيًا مع أميركي مسجون في روسيا ويتعهد العمل لإطلاق سراحه

LBCI
أخبار دولية
16:53

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن سيغادر المستشفى

LBCI
أخبار دولية
15:56

مقتل 15 وإصابة 7 في تصادم عدة مركبات على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي السريع

LBCI
أخبار دولية
15:42

بايدن يندد بتصريحات ترامب "الغبية والمخزية" عن حلف شمال الأطلسي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
2024-01-03

ما حقيقة الفيديو المتداول على أنه للحظة استهداف المبنى لاغتيال العاروري في الضاحية؟

LBCI
أخبار دولية
2023-10-11

تهديدات جوية محتملة وصفارات إنذار في إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-12

سلسلة احداث في نهائي السوبر بول

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-21

بيان لجمعية أهالي شهداء فوج اطفاء بيروت... ماذا جاء فيه؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:10

لاعب منتخب الكوت ديفوار يتوج كبطل ليس فقط بكأس الأمم الإفريقية وإنما بتغلبه على مرض السرطان

LBCI
أخبار دولية
14:05

للضرورة أحكام: الرئيس بايدن على تيك توك!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

بين أبناء برج حمود الدورة والنازحين السوريين... مش رمانة قلوب مليانة

LBCI
أخبار دولية
13:57

ما هي أبرز العراقيل التي تواجه المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى ووقف النار في غزة وهل يمكن تذليلها؟

LBCI
أخبار دولية
13:34

مصر على خطى لبنان بالإنهيار أم تسبقه بالتعافي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

ما هو مخطط الفرنسيين للحدود الجنوبية اللبنانية؟

LBCI
أخبار دولية
13:25

أنظار الإقليم إلى القاهرة حيث جولة جديدة من مفاوضات التبادل والهدنة بين حماس وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

عشية ذكرى 14 شباط... بيت الوسط يكتظ بالزوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

مع عودة الرئيس الحريري... تحركان سياسي وشعبي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:12

مجلس شورى الدولة بيطل قرار الحكومة المتعلق بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي

LBCI
منوعات
02:02

بعد الاشكالات المتتالية مع زوجها سافرت من لبنان وهذه وجهتها... هل حصل الانفصال بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
02:57

وضع صليبا ضخما وسط قناعه ونشر مشاهد فاضحة لزوجته... كاني ويست: قررت أن أسعد نفسي وأنا سعيد بذلك! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:31

نصرالله: المكاسب السياسية التي تحملها معها الوفود العربية والاجنبية والتي تتولى المفاوضات المتعلقة بالجبهة الجنوبية اللبنانية لا يمكن أن تؤثر على موقفنا وتوقف الجبهة اللبنانية التي هي جبهة دعم وتضامن

LBCI
فنّ
04:29

خطيب نادين نسيب نجيم برفقة سعد الحريري.. فكيف علّقت؟ (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
12:26

نواب قوى المعارضة: سنقوم بخطوات عملية للخروج من المأزق الحالي حماية للبنان من الحرب ولانتخاب رئيس

LBCI
فنّ
05:28

تقلا شمعون بالحجاب في النجف... هكذا علقت على صورتها! (صورة)

LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع بأسعار المحروقات..

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More