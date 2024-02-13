إيطاليا تعتبر رد إسرائيل على حماس "غير متناسب"

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي انتونيو تاياني الذي تترأس بلاده مجموعة السبع راهنا أن هجمات إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة "غير متناسبة" وتحصد أرواح "الكثير من المدنيين الفلسطينيين".



وقال الوزير الإيطالي: "في هذه المرحلة الرد الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين غير متناسب. من المناسب حث إسرائيل إلى توخي الحذر... يُقتل الكثير من المدنيين الفلسطينيين".