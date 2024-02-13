الخارجية الفرنسية: عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية.



وقالت الوزارة في بيان: "فرنسا ستفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين أدينوا بالعنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية... سيُمنع 28 فردا من دخول الأراضي الفرنسية".