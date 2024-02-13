جنوب أفريقيا تقدم طلبا عاجلا لمحكمة العدل الدولية بخصوص الهجوم على رفح

أعلنت الرئاسة في جنوب أفريقيا اليوم، أن البلاد قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح وتحديد ما إذ كان يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.