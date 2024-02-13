أوبك تتمسك بتوقعاتها للطلب على النفط

تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم، بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي في كلا العامين، قائلة إن هناك احتمالات للمزيد من الارتفاع.وأفادت "أوبك" في تقرير شهري بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 و1.85 مليون برميل يوميا في 2025. ولم تتغير التوقعات لكلا العامين عن التوقعات الصادرة في تقرير الشهر الماضي.وأوضحت أنها تتوقع أن "الاتجاه الإيجابي" للنمو الاقتصادي سيمتد إلى النصف الأول من 2024، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2024 و2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية.وقالت أوبك في التقرير: "النمو الاقتصادي العالمي لا يزال قويا... يمكن أن تتحقق احتمالات المزيد من الصعود في جميع الاقتصادات الرئيسية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغير الأعضاء في المنظمة".وأشار تقرير أوبك أيضا الى أن إنتاجها من النفط انخفض 350 ألف برميل يوميا في كانون الثاني مع بدء سريان حزمة جديدة من تخفيضات الإنتاج الطوعية التي يتبناها تحالف أوبك+ في الربع الأول.