ايران تعلن إطلاق صواريخ بعيدة المدى من سفينة حربية للمرة الأولى

أعلنت إيران إطلاق صواريخ بالستية بعيدة المدى من سفينة حربية للمرة الأولى، في خطوة جديدة على طريق تطوير برنامجها العسكري.



وأفاد التلفزيون الايراني الذي بث صورا للعملية بأن سفينة تابعة للحرس الثوري "أطلقت صواريخ بالستية لأول مرة" أثناء وجودها في خليج عمان في المحيط الهندي.



وقال قائد الحرس الثوري حسين سلامي: "تم بنجاح إطلاق صاروخ بالستي بعيد المدى من سفينة". وأضاف: "يمكن لسفننا أن تكون في أي مكان في المحيطات. لا مكان آمنا للقوى التي تريد تهديد أمننا".



وأوضح التلفزيون الايراني أن الصاروخين اللذين أطلقا من سفينة الشهيد مهدوي "مداهما 1700 كيلومتر على الأقل" وسقطا في موقع صحراوي وسط إيران.



ويثير التطوير المستمر للترسانة الصاروخية الإيرانية قلق العديد من الدول، في مقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل، وتخشى الأخيرة من استهداف أراضيها بالأسلحة الإيرانية.



كما أعلن الحرس الثوري الثلاثاء أنه أجرى مناورة محاكاة لهجوم بصواريخ أرض-أرض على قاعدة بالماخيم الجوية الإسرائيلية جنوب تل أبيب.



وبحسب التلفزيون الايراني فإن بالماخيم هي "قاعدة الاستقبال الرئيسية لطائرات إف-35 التابعة للنظام الصهيوني".