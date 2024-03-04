رئيس هيئة قناة السويس: مصر تدرس مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحيّ للقناة

أعلن رئيس هيئة قناة السويس المِصرية أسامة ربيع أنّ مصر تدرس مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحيّ للقناة، في خطوة ربما تسمح بزيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.



وأوضح ربيع أنّ هذا المشروع يستهدف تحقيق الازدواج الكامل للقناة في الاتجاهين، بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلًا عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب فئات سفن الأسطول العالميّ وأحجامها كافة.



وأكّد رئيس الهيئة أنّ هذا المشروع ما زال في مرحلة الدراسة.



ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه هيئة قناة السويس انخفاضًا حادًا في الإيرادات، بسبب تحويل شركات الشحن سفنها بعيدًا عن هذا الممر المائيّ، وهو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، بسبب هجمات مسلحي حركة الحوثيّ اليمنية على السفن، في البحر الأحمر.