الجيش السوداني يعلن إستعادة السيطرة على مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون

أعلن الجيش السوداني في بيان اليوم الثلاثاء أنه استعاد السيطرة على مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون من قوات الدعم السريع شبه العسكرية.



ويقع مقر الهيئة في أم درمان المطلة على نهر النيل قبالة العاصمة الخرطوم، وهي جزء من منطقة الخرطوم الكبرى.