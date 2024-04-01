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إندلاع حريق في مصنع للصناعات الثقيلة في روسيا
أخبار دولية
2024-04-01 | 07:28
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إندلاع حريق في مصنع للصناعات الثقيلة في روسيا
أعلنت وزارة الطوارىء الروسية أن حريقًا اندلع اليوم الاثنين في مصنع أورالماش، وهي منشأة كبيرة للصناعات الثقيلة في مدينة يكاترينبرج الروسية.
وبشكل منفصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن إدارة المصنع قولها إن المبنى الذي اشتعلت فيه النيران، والذي تبلغ مساحته 4000 متر مربع، لا يتبع المصنع رغم أنه يقع على أراضيه.
وتنتج شركة أورالماش معدات للتعدين والصناعات المعدنية وصناعة الأسمنت ومنشآت الطاقة بما في ذلك محطات الطاقة النووية.
أخبار دولية
للصناعات
الثقيلة
روسيا
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