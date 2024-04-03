بلينكن يسافر برا من باريس إلى بروكسل بعد تعطل طائرته

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن طائرة الوزير أنتوني بلينكن تعرضت لعطل ميكانيكي في باريس اليوم مما دفعه والوفد المرافق له إلى السفر برا من باريس إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي.



وخلال جولة سابقة بأوروبا في كانون الثاني، اضطر بلينكن للبقاء لفترة وجيزة في منتجع دافوس السويسري بسبب مشكلة في طائرته.