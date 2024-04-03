البيت الأبيض: الولايات المتحدة تراقب التقارير المتعلقة بزلزال تايوان ومستعدة لتقديم المساعدة

أعلن البيت الأبيض اليوم، أن الولايات المتحدة تراقب التقارير المتعلقة بالزلزال الذي ضرب تايوان وتأثيره المحتمل على اليابان.



وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون: "الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية. جميع المتضررين في صلواتنا".