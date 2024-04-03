مستشار الأمن القومي الأميركي يرجئ زيارة للسعودية

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أرجأ خططا للسفر إلى السعودية لإجراء محادثات هذا الأسبوع في ظل تعافيه من كسر في أحد أضلاعه.



وقال كيربي إن الإصابة "أثرت في قدرته على السفر".