محتجون داخل الكنيست يطالبون بالإفراج عن الرهائن ويلطخون حاجزًا بالطلاء

احتجت مجموعة من الإسرائيليين في الكنيست اليوم الأربعاء لمطالبة الحكومة ببذل المزيد من الجهود من أجل تحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، ولطخ بعضهم الحاجز الزجاجي الفاصل بين قاعة الزوار والقاعة الرئيسية بالطلاء.



وهتفوا في المشرعين الجالسين أسفل منهم "الآن! الآن!"، وتركوا الزجاج ملطخًا باللون الأصفر، لون حملتهم، بينما اقتادهم موظفون بالكنيست إلى الخارج.



ويأتي الاحتجاج عقب مظاهرات مناهضة للحكومة خرجت في القدس على مدى ثلاثة أيام ونزل خلالها الآلاف إلى الشوارع للمطالبة باتخاذ مزيد من الإجراءات لتحرير الرهائن وبتنظيم انتخابات جديدة لاستبدال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



ومن بين 253 شخصًا احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، يظل 134 رهن الاحتجاز في القطاع الفلسطيني.