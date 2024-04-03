البيت الأبيض: ينبغي ألا يؤثر مقتل موظفي الإغاثة في غزة على محادثات الهدنة

أعلن البيت الأبيض أن واشنطن لا تتوقع أن تؤثر الضربة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة موظفين بمنظمة ورلد سنترال كيتشن في قطاع غزة على محادثات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين: "مفاوضات وقف إطلاق النار والرهائن جارية. لن أتوقع وجود أي أثر محدد على هذه المناقشات بسبب الضربة".