رئيس الوزراء الإسباني: تفسير إسرائيل للهجوم على موظفي الإغاثة "غير كافٍ وغير مقبول"

اعتبر رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث أن تفسيرات إسرائيل عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بمنظمة ورلد سنترال كيتشن جراء غارة جوية في قطاع غزة غير كافية وغير مقبولة، مطالبا بمزيد من التفاصيل.



وقال سانتشيث في إفادة صحفية خلال زيارة إلى قطر: "ذلك غير مقبول وغير كافٍ، ونترقب تفسيرا أقوى وأكثر تفصيلا، وبعده سننظر أي الإجراءات سنتخذ".