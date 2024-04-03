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رئيس وزراء قطر: الخلاف الرئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة هو عودة النازحين

أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة هي عودة النازحين لمناطق مختلفة من القطاع الفلسطيني.