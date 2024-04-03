الصحة العالمية: كثيرون من مرضى مستشفى الشفاء سيموتون إذا لم يتم إجلاؤهم

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن تدمير مستشفى الشفاء في غزة سيتطلب المزيد من عمليات الإجلاء الطبي وسيؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من الوفيات إذا لم ينفذ الإجلاء بسرعة.



وقال جيبريسوس: "سيزداد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي، والإجلاء الطبي بطيء بالفعل".



وأضاف: "سيموت الناس لأنهم لن يحصلوا على الخدمات سواء من الشفاء أو بسبب بطء الإجلاء، لأنه لا يمكن إجلاؤهم".



وأكد جيبريسوس أنه "يجب تسريع عملية الإجلاء وإلا سنخسر الكثير من الناس. سنفقد الكثير من الأرواح".