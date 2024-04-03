الأمم المتحدة تعلق نشاط المساعدات ليلًا في قطاع غزة

أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن المنظمة علقت الحركة في غزة ليلًا لمدة 48 ساعة على الأقل لتقييم المسائل الأمنية عقب مقتل موظفين بمنظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية.