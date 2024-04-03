هيئة بريطانية: تقرير عن عطل بأنظمة الملاحة في سفينة شرقي رأس الزور في السعودية

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأربعاء أنها تلقت تقريرًا عن حدوث عطل بأنظمة الملاحة الإلكترونية في سفينة على بعد 95 ميلًا بحريًا شرقي رأس الزور في السعودية.وأشارت الهيئة إلى أن العطل حدث بين الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش في الثاني من أبريل نيسان والساعة 01:00 بتوقيت غرينتش في الثالث من نيسان.