اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع الفرنسي والروسي هو الأول منذ تشرين الأول 2022

تحدث وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو هاتفياً الأربعاء مع نظيره الروسي سيرغي شويغو للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2022 وبعد هجوم موسكو الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما أعلنت وزارته في بيان.



وأشار ليكورنو وفق البيان إلى استعداد فرنسا لإجراء "مزيد من الاتصالات" مع موسكو من أجل محاربة "الإرهاب"، مؤكدا أنه "يدين بلا تحفظ الحرب العدوانية التي شنتها روسيا في أوكرانيا".