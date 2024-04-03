غانتس يدعو لانتخابات عامة في أيلول

دعا عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بيني غانتس إلى إجراء انتخابات عامة في أيلول، في الوقت الذي تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا من الداخل والخارج بسبب الحرب في غزة.



وقال غانتس في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون: "يتعين أن نتفق على موعد لإجراء الانتخابات في سبتمبر، قبل مرور عام على اندلاع الحرب إذا صح التعبير. إن تحديد مثل هذا الموعد سيسمح لنا بمواصلة الجهد العسكري مع إرسال إشارة إلى مواطني إسرائيل بأننا سنجدد ثقتهم بنا قريبا".