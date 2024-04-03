مؤسس ورلد سنترال كيتشن: إسرائيل استهدفت الموظفين في غزة "بشكل منهجي وعربة تلو الأخرى"

اعتبر مؤسس منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية الطاهي الشهير خوسيه أندريس، أن الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل سبعة من موظفي المنظمة في غزة استهدفهم "بشكل منهجي وعربة تلو الأخرى".



وقال أندريس في مقابلة مع وكالة "رويترز"، أن المنظمة كانت على اتصال واضح مع الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه كان على علم بتحركات موظفيها.



وأضاف: "حتى لو لم نكن ننسق مع الجيش الإسرائيلي، فلا يمكن لأي دولة ديمقراطية أو جيش أن يستهدف مدنيين وموظفين في الإغاثة الإنسانية".



وقال أندريس إنه كان من المفترض أن يكون في غزة مع فريقه، ولكن لأسباب مختلفة "لم يتمكن من العودة مرة أخرى إلى غزة".