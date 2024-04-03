الناتو‭: ‬تحالفات روسيا في آسيا لها عواقب أمنية خطيرة

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أن دعم كوريا الشمالية وإيران العسكري لروسيا له عواقب أمنية عالمية خطيرة لا يمكن لحلف شمال الأطلسي المؤلف من 32 عضوا أن يتجاهلها.



وقال ستولتنبرج في خلال اجتماع للوزراء في بروكسل: "أصدقاء روسيا في آسيا مهمون لمواصلة هذه الحرب العدائية".



ولفت الى أن الصين "تدعم أيضا اقتصاد الحرب الروسي".



وأضاف: "هذا له عواقب أمنية على المستوى الإقليمي والعالمي"، موضحا أن الوزراء سيناقشون كيفية التعامل مع هذا الموضوع.